চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। তাঁরা হলেন মো. রাসেল (২৮) ও মো. শাহীন (২২)। আজ বৃহস্পতিবার বেলা তিনটার দিকে বারইয়ারহাট পৌর বাজারের উত্তর পাশে ধুমঘাট সেতু এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে মোটরসাইকেলে থাকা আরেক আরোহী আহত হয়েছেন।
নিহত রাসেল উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার মো. বাবুলের ছেলে। শাহীন একই এলাকার মৃত মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের ছেলে।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধুমঘাট সেতু এলাকায় একটি মালবাহী লরির ধাক্কায় মোটরসাইকেলটি উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই রাসেল মারা যান। আহত অবস্থায় শাহীনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত শাহীনের চাচা নূর নবী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার ভাতিজা এলাকার বড় ভাই রাসেলসহ মোটরসাইকেলে করে কোথায় যাচ্ছিল, তা আমরা জানি না। দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাড়িতে এখন শোকের মাতম চলছে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিল শাহীন। এখন টুকটাক কাজ করে পরিবারকে সাহায্য করত।’
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহান উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনাস্থল থেকে রাসেলের লাশ উদ্ধার করে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। শাহীনের লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে আছে।