জামায়াত প্রার্থীর সমাবেশে সাদিক কায়েম গাইলেন, ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’

সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) সংসদীয় আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনিরের সমর্থনে যুব গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
দিরাই উপজেলা শহরের থানা পয়েন্টে দিরাই-শাল্লা উন্নয়ন ফোরামের ব্যানারে আজ শুক্রবার বিকেলের ওই সমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েম, সদস্য সর্বমিত্র চাকমা ও মো. শাহিনুর রহমান।
বক্তব্যের শুরুতে সাদিক কায়েম বলেন, ‘কিংবদন্তি বাউল শাহ আবদুল করিম এই দিরাইয়ের সন্তান। এটি সম্প্রীতির এলাকা। সবাই মিলে তাঁর একটি গান গাইতে চাই।’ এরপর তিনি সবাইকে নিয়ে পরিবেশন করেন বাউল শাহ আবদুল করিমের ‘আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম’ গানটি।
সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনির। তাঁর পক্ষে ভোট চেয়ে ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, শিশির মনির সারা বাংলাদেশে দিরাই ও শাল্লাকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে যা হয়নি, শিশির মনির নির্বাচিত হলে এক বছরে তা করে দেখাবেন। ইতিমধ্যে তিনি সেই প্রমাণ দিয়েছেন। অনেক কাজ করেছেন। তিনি সব মত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এই এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন।
শিশির মনিরকে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের একজন উল্লেখ করে সাদিক কায়েম বলেন, জামায়াতের এই প্রার্থী নতুন বাংলাদেশ গড়ায় কাজ করছেন। এমন একটি দিরাই-শাল্লা উপহার দিতে চান, যেখানে কোনো চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস থাকবে না। দিরাই ও শাল্লা হবে বাংলাদেশে উদাহরণ।
শিশির মনির তাঁর বক্তব্যে রাজনীতিতে ‘নতুন সংস্কৃতি’ চালু করার কথা বলেন। তিনি নির্বাচনী প্রচারে নিজের সমাবেশে সব প্রার্থীকে আমন্ত্রণ জানাবেন বলে জানান। শিশির মনির বলেন, ‘আমি রাজনীতিবিদদের সম্মান নিয়ে চিন্তিত। মানুষ রাজনীতিবিদদের বাটপার বলে গালি দেয়। রাজনীতি মানে নিজের নয়, মানুষের উন্নয়ন। সমাজের উন্নয়ন।’ নির্বাচিত হলে কোনো সরকারি সুযোগ-সুবিধা নেবেন না বলেও ঘোষণা দেন শিশির মনির।
সাদিক কায়েম সকালে সুনামগঞ্জ-৫ আসনে (ছাতক ও দোয়ারাবাজার) জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা আবদুস সালাম আল মাদানীর সমর্থনে ছাতক উপজেলা শহরে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন। সেখানেও তিনি দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভোট দিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান।