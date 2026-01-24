জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু নির্বাচনের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে আবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছেন প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ শনিবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রশিবির–সমর্থিত দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্যের (সহসভাপতি) ভিপি প্রার্থী দেলোয়ার হাসান, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মুজাহিদুল ইসলাম, স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার, সাধারণ ঐক্যস্বর প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী হাফিজুর ইসলাম, বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সালেহ মো. নাসিম প্রমুখ।
বিক্ষোভকারীরা ‘রিট করে শাকসু, বন্ধ করা যাবে না’, ‘লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে’, ‘মব করে শাকসু, বন্ধ করা যাবে না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
ছাত্রশিবির–সমর্থিত ভিপি প্রার্থী দেলোয়ার হাসান বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু নির্বাচন হতে হবে। আমরা গতকাল শুক্রবার প্রতিটি বিভাগের ক্লাস প্রতিনিধিদের (সিআর) নিয়ে আলোচনায় বসেছিলাম। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, রোববার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম “শাটডাউন” থাকবে। যত দিন পর্যন্ত না শাকসু হচ্ছে, আমাদের বিক্ষোভও চলবে।’
বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সালেহ মো. নাসিম বলেন, ‘আগামীকাল চেম্বার জজ আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আপিলের শুনানি হবে বলে আশা করছি। পাশাপাশি আজ বিকেলে আবারও আমরা বিক্ষোভ মিছিল করব।’
দীর্ঘ ২৮ বছর পর গত মঙ্গলবার শাকসু নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। তবে সোমবার দুই প্রার্থী ও একজন শিক্ষার্থী রিট করায় হাইকোর্ট চার সপ্তাহের জন্য শাকসু নির্বাচন স্থগিতের রায় দেন। নির্বাচন স্থগিতের খবর ছড়িয়ে পড়ায় ওই দিনই শিবির-সমর্থিত দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য প্যানেল, সাধারণের ঐক্যস্বর প্যানেল, স্বতন্ত্র প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের একটি অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করেন। এরপর নির্বাচনের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ ও অবস্থান করেন তাঁরা। সন্ধ্যা সাতটার দিকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল-পরবর্তী সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। বুধ ও বৃহস্পতিবার ২৮ বিভাগে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালু ছিল।