তারেক রহমানকে নিয়ে লাল-সবুজ বাস এখন চট্টগ্রামে

২০ বছর পর চট্টগ্রামে এসেছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে তিনি ঢাকা থেকে বিমানে করে চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমানবন্দরে আসেন। এরপর লাল–সবুজ রঙের বুলেটপ্রুফ বাসে করে বিমানবন্দর থেকে রওনা দেন নগরের স্টেডিয়াম এলাকায় অবস্থিত হোটেল র্যাডিসন ব্লু বে–ভিউয়ের উদ্দেশে। বাসের গায়ে লেখা ছিল ‘সবার আগে বাংলাদেশ’ স্লোগান। এর আগে বিমানবন্দরে আগে থেকে উপস্থিত দর্শনার্থী ও নেতা-কর্মীদের মুখোমুখি হন তিনি। সবাইকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে দলীয় নেতাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
আগামীকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের পলোগ্রাউন্ড মাঠে আয়োজিত দলীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে তাঁর বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
তারেক রহমানকে একনজর দেখার জন্য বিমানবন্দর থেকে পতেঙ্গা সৈকত এবং লালখান বাজার থেকে র্যাডিসন ব্লু হোটেল পর্যন্ত শত শত মানুষ ভিড় জমান সন্ধ্যা থেকেই। তাঁর গাড়িবহর পার হওয়ার সময় স্লোগান দিয়ে স্বাগত জানান তাঁরা। জনতাকে বাসের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে হাত নেড়ে জবাব দেন তারেক রহমান। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা ছিল গাড়িবহরকে ঘিরে।
তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে যান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাউদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন, নগর বিএনপির সদস্যসচিব নাজিমুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেমসহ নেতারা।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন মেয়র শাহাদাত হোসেন রাতে প্রথম আলোকে বলেন, বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে শহীদ ওয়াসিম আকরাম এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে নগরের লালখান বাজার এসে র্যাডিসন ব্লু বে–ভিউতে উঠেছেন তারেক রহমান। ওই সময় সড়কের আশপাশে লোকজন তাঁকে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানান।
বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সর্বশেষ ২০১২ সালের ৯ জানুয়ারি চট্টগ্রামের পলোগ্রাউন্ড মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এর ১৪ বছর পর একই মাঠে দলটির চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর সন্তান তারেক রহমানের বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে।
তারেক রহমান সর্বশেষ চট্টগ্রাম সফরে আসেন ২০০৫ সালের ৬ মে। তখন তিনি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি তাঁকে দলের চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়। ফলে দলের প্রধান হিসেবে এবারই প্রথম চট্টগ্রামে আসছেন তিনি। ২০০৫ সালে তাঁর ওই সফরে সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের পক্ষে আয়োজিত সভায় তিনি বক্তব্য দিয়েছিলেন। সে হিসাবে দীর্ঘ ২০ বছর পর চট্টগ্রামে বড় কোনো জনসমাবেশে বক্তব্য দেবেন তারেক রহমান।
এদিকে তারেক রহমান চট্টগ্রামসহ চার জেলায় ছয়টি নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন। পলোগ্রাউন্ডে সমাবেশের পর বিকেলে তিনি ফেনীতে যাবেন। সেখানে ফেনী পাইলট স্কুল খেলার মাঠে বিকেল চারটায় জনসভায় যোগ দেবেন তিনি। এরপর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠে আরেকটি জনসভায় তারেক রহমানের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। কুমিল্লায় আরও দুটি জনসভা করবেন তিনি। এর একটি সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হবে সুয়াগাজী ডিগবাজির মাঠে, অন্যটি সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে দাউদকান্দির কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে। কুমিল্লা থেকে ঢাকায় ফেরার পথে নারায়ণগঞ্জে এসে একটি জনসভায় যোগ দেবেন বিএনপির চেয়ারম্যান। এই জনসভা রাত সাড়ে ১১টায় কাঁচপুর বালুর মাঠে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।