এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার ‘বিতর্কিত বক্তব্যের’ প্রতিবাদে ঝাড়ু হাতে নিয়ে বিক্ষোভ। আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা সদরে
এনসিপির মুখপাত্র আসিফের বক্তব্যের প্রতিবাদে মুরাদনগরে কায়কোবাদ সমর্থকদের ‘ঝাড়ুমিছিল’

কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে বিএনপির প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদকে নিয়ে ‘বিতর্কিত মন্তব্যের’ অভিযোগে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার বিরুদ্ধে ঝাড়ুমিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। শাহ মোফাজ্জল হোসাইনের অনুসারী নেতা–কর্মীরা আজ বুধবার বিকেলে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলা সদরে এই কর্মসূচির আয়োজন করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের বক্তব্যের প্রতিবাদে উপজেলা সদরের বিএনপির কার্যালয় থেকে ঝাড়ু হাতে নিয়ে একটি মিছিল বের করা হয়। ‘মুরাদনগর উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের’ ব্যানারে বের হওয়া মিছিলটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। শেষে ‘আল্লাহ চত্বরে’ গিয়ে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে এনসিপির প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার পর আসিফ মাহমুদ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এনসিপির মুখপাত্র ও দলটির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ একটি অংশে বলেন, ‘আমার নিজ জন্মস্থান কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ একজন ঋণখেলাপি। ১৯০ কোটি টাকা তাঁর ঋণখেলাপি রয়েছে; কিন্তু তিনি সেই তথ্য হলফনামায় গোপন করেছেন। পাশাপাশি তিনি তুরস্কের নাগরিক, এমন আইডি কার্ডও আমরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় দেখছি। তিনি হলফনামায় এসব তথ্য গোপন করার পরও তাঁর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ বা বড় দলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেখতে চাই না।’

এই বক্তব্যের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন মুরাদনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া, কুমিল্লা উত্তর জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তৌহিদুর রহমান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে মুরাদনগরের সংগঠক নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বিএনপি নেতা কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া নিজের দুর্নীতি ও অপকর্ম আড়াল করতেই সম্মানিত রাজনীতিবিদ কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য ও ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন। কায়কোবাদ একজন পরীক্ষিত ও জনপ্রিয় নেতা। তাঁকে হেয় করতে পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বর্তমানে এক নব্য ফ্যাসিস্ট ও দুর্নীতিবাজ আসিফ মাহমুদ নিজের অপকর্ম ঢাকতে কায়কোবাদের বিরুদ্ধে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছেন।

কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া আরও বলেন, ‘গতকাল আসিফ মাহমুদ এনসিপির মুখপাত্র হিসেবে একটি মিথ্যা বক্তব্য দিয়ে কায়কোবাদকে ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের অপবাদে জড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। আমরা আসিফ মাহমুদকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই—কায়কোবাদের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনো ষড়যন্ত্র বা মিথ্যাচার করা হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’

তৌহিদুর রহমান বলেন, ‘কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের মতো জনপ্রিয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে আসিফ মাহমুদের দেওয়া বক্তব্যের কোনো রেফারেন্স নেই। কোন ব্যাংকের ঋণখেলাপি তা–ও উল্লেখ করেনি। এমন একজন ব্যক্তি উপদেষ্টা ছিল, ভাবতেও রুচিতে বাধে। কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নতুন নয়। আওয়ামী লীগ বহু ষড়যন্ত্র করেছে। আমরা সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে অভ্যস্ত।’

এ সময় বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, কিছু ফেসবুক পেজ ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে কায়কোবাদকে নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। তাঁরা প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

