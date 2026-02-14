ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জিতলেন বিএনপির খালেদ হোসেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিএনপিসহ সব প্রার্থীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের প্রার্থী খালেদ হোসেন মাহবুব। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৯ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। এই আসনে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের প্রার্থী ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মোহাম্মদ আতাউল্লাহ। তিনি পেয়েছেন ৬২ হাজার ৫৪৭ ভোট।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা ও বিজয়নগর উপজেলার আটটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই আসনে এবার মোট ভোটার ছিলেন ৬ লাখ ২৪ হাজার ৬০১ জন। এর মধ্যে ধানের শীষের প্রার্থী পেয়েছেন ২ লাখ ৯ হাজার ৬৩৬ ভোট। সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে এই আসনে মোট ভোট দিয়েছেন ২ লাখ ৯৫ হাজার ৮৫৫ জন। ভোট পড়ার হার ৪৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ। খালেদ হোসেন প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।
খালেদ হোসেন মাহবুব ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির নেতা। পাশাপাশি তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) গ্র্যাজুয়েট ক্লাবের নির্বাচিত সভাপতি। ২০১১ সালের উপনির্বাচনে এবং ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি এই আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ হান্নান ৬৮ হাজার ৯২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ ও বিজয়নগরের একাংশ) আসনে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী বিএনপির সহ–আন্তর্জাতিক সম্পাদক থেকে বহিষ্কৃত রুমিন ফারহানা। তিনি ১ লাখ ১৮ হাজার ৫৪৭ ভোট পেয়েছেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ (কসবা-আখাউড়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য মুশফিকুর রহমান ১ লাখ ৩৯ হাজার ৮৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ (নবীনগর) আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আবদুল মান্নান ৮৫ হাজার ৭৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপি–সমর্থিত গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি ৯৫ হাজার ৩৪২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ তৈমুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি আসনের মধ্যে খালেদ হোসেন মাহবুব যে ব্যবধানের ভোটে জয়ী হয়েছেন, সে পরিমাণ ভোট জেলার কোনো আসনের বিজয়ী প্রার্থীরা পাননি। আমরা আশা করছি, তিনি মন্ত্রিপরিষদে স্থান পাবেন।’