চট্টগ্রামে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

চট্টগ্রাম নগরে দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল একটি কোটি টাকার মার্সিডিজ ব্র্যান্ডের বিলাসবহুল গাড়ি। পরে জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
আজ সোমবার দুপুরে নগরের ওআর নিজাম আবাসিক এলাকার একটি সড়ক থেকে গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। পরে পাঁচলাইশ থানায় নেওয়া হয়।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ৯৯৯ নম্বরে খবর পেয়ে পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে এসেছে। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা গেছে, রোববার ভোরে দুই ব্যক্তি গাড়িটি সড়কে রেখে চলে যান। তিনি বলেন, গাড়িটির প্রকৃত মালিককে শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মালিকের পরিচয় নিশ্চিত হলে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে।
চট্টগ্রাম বিআরটিএ সূত্র জানায়, উদ্ধার করা মার্সিডিজ গাড়িটিতে যে নম্বরটি লাগানো ছিল, সেটি ‘গ্যারেজ নম্বর’। সাধারণত সাময়িকভাবে এ ধরনের নম্বর ব্যবহার করা হয়, যা অনলাইনে বা নিবন্ধন ডেটাবেজে পাওয়া যায় না। তবে ঢাকা বিআরটিএ কার্যালয়ের রেকর্ডে এ নম্বর সংরক্ষিত থাকলে সেখান থেকে মালিকের পরিচয় জানা যেতে পারে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।