কক্সবাজারের উখিয়ার আশ্রয়শিবির
কক্সবাজারের উখিয়ার আশ্রয়শিবির
জেলা

উখিয়া আশ্রয়শিবিরে তিন সশস্ত্র গ্রুপের সংঘর্ষে মা–ছেলে গুলিবিদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদককক্সবাজার

কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে তিনটি রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে মা ও ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত থেমে থেমে এ গোলাগুলি হয়।

গুলিবিদ্ধ দুজন হলেন উপজেলার বালুখালী আশ্রয়শিবিরের (ক্যাম্প-৮ ইস্টের) বি-৪১ ব্লকের বাসিন্দা নুর আলমের স্ত্রী তাহেরা বেগম ও তাঁর ছেলে মোহাম্মদ ইউসুফ (৭)। তাঁরা বর্তমানে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ক্যাম্প-৮ ইস্টের বি-৪০ ও বি-৪১ ব্লক এলাকায় রোহিঙ্গা সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ), আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও আরাকান রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (আরএসও) সদস্যদের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষ হয়। এরপর থেমে থেমে গুলিবর্ষণ হয়। এআরএ ও আরসার সদস্যরা একত্র হয়ে আরএসও সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

আশ্রয়শিবিরে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গোলাগুলিতে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারে সেখানে অভিযান চালানো হচ্ছে।

আরও পড়ুন