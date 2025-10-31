জেলা

বাসার ছাদে হাঁটতে উঠ‌েছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা, সিঁড়ির পাশে মিলল রক্তাক্ত লাশ

প্রতিনিধিসিলেট
দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুর রাজ্জাক
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে নিজ বাসার তৃতীয় তলার সিঁড়ি ঘর থেকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর নাম আবদুর রাজ্জাক (৫৫)। তাঁর বুক, পেটসহ বি‌ভিন্ন জায়গায় ছুরিকাঘাত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে প‌রিবারের সদস‌্যরা রক্তাক্ত অবস্থায় লাশ দেখতে পেয়ে পু‌লিশকে জানান। খবর পেয়ে পু‌লিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। আবদুর রাজ্জাক সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও দক্ষিণ সুরমা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক। ‌তি‌নি মোল্লারগাঁও ইউনিয়নের তেলিরাই গ্রামের বা‌সিন্দা।

পু‌লিশ নিহত ব্যক্তির প‌রিবারের বরাত দিয়ে জানায়, আজ সকালে ফজরের নামাজ শেষে বাসার ছাদে হাঁটতে উঠ‌ছিলেন আবদুর রাজ্জাক। সকাল ৯টার দিকে গৃহকর্মী বাড়ি আসার পর পরিবারের সদস্যরা আবদুর রাজ্জাককে নিজ ঘরে পান‌নি। পরে খোঁজাখু‌জি করতে গিয়ে তৃতীয় তলার সিঁড়ির পাশে এক‌টি কক্ষে রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ‌্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে আজ সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। নিহত ব্যক্তির বুক, পেটসহ বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। পু‌লিশ নিহত ব্যক্তির প‌রিবারের সদস‌্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ঘটনার তদন্ত অব‌্যাহত রয়েছে। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন‌্য সিলেট এমএজি ওসমানী মে‌ডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

