গাজীপুরের ঝুটগুদামে আগুন, দুই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে

গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার দক্ষিণ ভাংনাহাটি এলাকায় একটি ঝুটগুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার ভোর চারটার দিকে কামাল হোসেনের মালিকানাধীন কামাল এন্টারপ্রাইজ নামের ওই গুদামে আগুন লাগে।
খবর পেয়ে শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টার পর ভোর ছয়টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তবে এর আগেই গুদামের অধিকাংশ মালামাল পুড়ে যায়।
ক্ষতিগ্রস্ত মালিক কামাল হোসেন বলেন, তিনি ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। ভোর রাতে হঠাৎ আগুন লাগার খবর পান। তাঁর ধারণা, কেউ শত্রুতাবশত আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এ ঘটনার তদন্তের জন্য তিনি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অনুরোধ জানান।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের পরিদর্শক মাহমুদুল হাসান বলেন, আজ ভোরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।