জামায়াতের কেউ এমপি হলে সরকারি প্লট ও বিনা ট্যাক্সের গাড়ি নেবেন না : শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আগামীতে আমাদের একজনও যদি এমপি নির্বাচিত হন, তাঁদের কেউ সরকারি প্লট নেবেন না ও বিনা ট্যাক্সের গাড়িতে চলবেন না। জনগণের ওপর ট্যাক্স বসানোর জন্য আমাদের ভোট দেবেন না। জনগণের পাহারাদারি করার জন্য আমাদের ভোট দেবেন। না হলে আমাদের ভোট দেবেন না।’
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে সিলেট নগরের একটি কনভেনশন হলে মহানগর জামায়াত আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শফিকুর রহমান।
জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ও সিলেট মহানগরের আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সিলেট মহানগরের নায়েবে আমির নূরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন দলের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য ফজলুর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও সিলেট-৬ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও সিলেট-১ আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রার্থী হাবিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন সিলেট-১ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক আবদুল হাই হারুন।
সুধী সমাবেশে শফিকুর রহমান বলেন, ‘যদি কোনো কারণে আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের বিরোধী দলে বসতে হয়, আমরা তাদের (সরকারি দল) আশ্বস্ত করছি, প্রতিটি মানবিক ও ভালো কাজে আমরা অবশ্যই তাদের কর্মী হয়ে কাজ করব। তারা সরকারে যাওয়ার পর আবার যদি পুরোনো কায়দায় ওলট-পালট কিছু করে, প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে বলব, এগুলো ছেড়ে দেন। যদি তারা সংশোধন হয়ে যান, অভিনন্দন জানাব। যদি না করেন, তবে আগেও যেমন জীবন বাজি রেখে আন্দোলন–সংগ্রাম আমরা করেছি, আগামীতেও ছাড় দেব না।’
ভবিষ্যতে নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দূর করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, ‘এই বাংলাদেশ আমরা পাল্টে দিতে চাই। এ জন্য জনগণের কথা—এবার আমরা পরিবর্তন চাই। সে পরিবর্তনটা কী হবে তাহলে? একটি জ্যান্ত মাছ কড়াইয়ের মধ্যে ভাজা হচ্ছে, বাঁচার জন্য লাফ দিল, পড়ে গেল চুলার মধ্যে। সে পরিবর্তন কি আমরা চাই? না, নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা চাই। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী ওয়াদাবদ্ধ জাতির কাছে। আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ। আমরা আমাদের এ আন্দোলন চালিয়ে যাব। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমাদের থামাতে পারবে না। সামাজিক ন্যায়বিচার যদি কায়েম হয়, তাহলে দুর্নীতির জট কেটে যাবে। দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সাহস করবে না, লুটেরা আর লুটতোরাজ করবে না। ব্যাংক লুটপাট করবে না। সেই রকম সমাজ আমরা বিল্ডআপ করতে চাই।’
বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে পুনর্বিন্যাস করতে চান জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, ‘সব জায়গায় ইঁদুর বসে আছে সমাজের রশি কেটে দেওয়ার জন্য। এই ইঁদুরগুলোকে তাড়াতে হবে। না হলে তারা আমাদের খেতের সব ফসল নষ্ট করবে। যেভাবে অতীতে করেছে। এটা কি একা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্ব? এটা আমাদের সবার দায়িত্ব।’