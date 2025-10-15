মুহাম্মদ তানিম
জেলা

ছুরিকাঘাতে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি নিহতের পর আহত কর্মীরও মৃত্যু

প্রতিনিধিরাউজান, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন এক ছাত্রদল কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম মুহাম্মদ তানিম (২৫)। আজ বুধবার সকাল ছয়টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে উপজেলার চৌধুরীহাট বাজারের দাতারাম সড়কে ছুরিকাঘাতে তিনি আহত তানিম। তিনি এ সময় হাটহাজারীর চিকনদণ্ডী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি অপু দাশের (৩০) সঙ্গে ছিলেন। ছুরিকাঘাতে রাতেই অপুর মৃত্যু হয়।

তানিমের মৃত্যুর বিষয়টি হাটহাজারী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) মুহাম্মদ তারেক আজিজ প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি আজ সকাল নয়টার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, গতকাল রাতে চৌধুরীহাট বাজারে একদল যুবকের ছুরিকাঘাতে অপু দাশ ও তানিম আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক অপু দাশকে মৃত ঘোষণা করেন। ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তানিমের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা মুহাম্মদ তারেক আজিজ আরও বলেন, তানিমের পেটে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন দুর্বৃত্তরা। অন্যদিকে অপুর গলা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত তানিম হাটহাজারী উপজেলার বাসিন্দা। তানিম ও অপুকে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় রাতে আফসার উদ্দিন নামের এক তরুণকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁর বাড়ি কক্সবাজার সদরের পানখালী এলাকায়। তবে তিনি হাটহাজারীর চৌধুরীহাটের সুজন কলোনিতে থাকেন।

হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুর কাদের ভূঁইয়া বলেন, ছুরিকাঘাতের ঘটনায় আফসার অংশ নিয়েছেন। এ সময় তিনি নিজেও জখম হন। এ ঘটনায় মামলার পর আজ তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলমান।

