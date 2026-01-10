কর্ণফুলীতে নৌকাডুবি, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন ১১৭ জন যাত্রী

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর রাঙ্গুনিয়া এলাকায় বালুবাহী বাল্কহেডের সঙ্গে যাত্রীবাহী নৌকার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার দুপুর ১২টার সময় উপজেলার বেতাগী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী নৌকাটিতে ১১৭ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। তীরের পাশে হওয়ায় এতে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আরমান হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গেছে। এতে কেউ হতাহত হননি। যাত্রীদের সবাই নিরাপদে আছেন।
এ ঘটনার অনেকগুলো ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ১ মিনিট ১০ সেকেন্ডের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, নৌকা উল্টে নারী-শিশুসহ অনেকেই নদীতে পড়ে যান। তাঁদের আরেকটি নৌকায় উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার চরপাথরঘাটা ইউনিয়নের প্রত্যাশা নামে একটি সামাজিক সংগঠনের আজ সকালে নৌভ্রমণের আয়োজন করে। ওই নৌকায় ১১৭ জন যাত্রী ছিলেন। নৌকাটি রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বেতাগী এলাকায় পৌঁছালে একটি বাল্কহেডের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের পর উল্টে যায়। ঘটনার সময় এটি তীরের পাশে থাকায় স্থানীয় লোকজন যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করে নিতে সক্ষম হন।
স্থানীয় বাসিন্দা মুসা সিকদার বলেন, ‘নৌকায় আমার পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন। তাই খবর পেয়ে এলাকা থেকে দুটি নৌকা গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসা হয়। সবাই সুস্থ আছেন।’
চরপাথরঘাটা ব্যবসায়িক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, দুর্ঘটনার শিকার সবাইকে উদ্ধারের পর তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।