বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি। গত বৃহস্পতিবার লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাম্পাসে
বকেয়া বেতনের দাবিতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতি। গত বৃহস্পতিবার লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাম্পাসে
জেলা

বকেয়া বেতনের দাবিতে লালমনিরহাটের আইএলএসটিতে টানা কর্মবিরতি, বিপাকে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধিলালমনিরহাট

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জের ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মবিরতির কারণে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ আছে। এতে ক্লাস–পরীক্ষা বন্ধ হয়ে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা।

আইএলএসটি সূত্রে জানা গেছে, আইবাস (সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি) কোড না খোলায় প্রায় এক বছর ধরে বেতন–ভাতা পাচ্ছেন না মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। বকেয়া বেতনের দাবিতে চলতি বছরের ৪ সেপ্টেম্বর থেকে টানা কর্মবিরতি পালন করছেন তাঁরা।

আন্দোলনরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বলছেন, বেতন না পাওয়ায় প্রায় এক বছর ধরে মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাঁরা। ধারদেনা করে কোনোরকমে সংসার চালালেও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে এখন কোনোভাবেই চলতে পারছেন না। এ অবস্থায় ৪ সেপ্টেম্বর থেকে টানা আন্দোলনে নেমেছেন তাঁরা।

আইএলএসটির কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সভাপতি নাজমুল হাসান বলেন, প্রতিষ্ঠানের আইবাস কোড জটিলতার কারণে তিন কর্মকর্তা ও ২৪ কর্মচারী এক বছর ধরে বেতন–ভাতা পাচ্ছেন না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হলেও সমস্যাটির সুরাহা হয়নি।

এদিকে প্রতিষ্ঠানটিতে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সে মোট ১৩২ আবাসিক শিক্ষার্থী রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস–পরীক্ষা বন্ধ থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্র নাজমুল হুদা (২১) বলেন, ‘দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের ক্লাস–পরীক্ষা না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় আছি। কবে যে তাঁরা বেতন পাবেন, আর কবে যে আমাদের ক্লাস শুরু হবে!’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের রংপুর বিভাগীয় পরিচালক ও ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল হাই সরকার বলেন, ‘কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বকেয়া বেতন প্রদানের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অধিদপ্তরে একাধিকবার জানানো হয়েছে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবারও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। আশা করছি, দ্রুতই সুরাহা হবে।’

আরও পড়ুন