গাইবান্ধায় সেচপাম্পে বিদ্যুৎ–সংযোগ দিতে গিয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় সেচপাম্পে বিদ্যুৎ–সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সর্বানন্দ ইউনিয়নের প্রফেসর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া দুজন হলেন প্রফেসর বাজার এলাকার কৃষক শহিদুল ইসলাম (৪৫) ও তাঁর ছেলে শিহাব মিয়া (১৩)।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, শহিদুল ইসলাম ছেলে শিহাবকে নিয়ে আজ সকালে নিজের পুকুর থেকে ধানখেতে পানি দেওয়ার জন্য সেচপাম্প চালু করতে যান। দীর্ঘক্ষণ বাড়ি না ফিরলে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে পুকুরপাড়ে অবস্থিত সেচপাম্পের কাছে শিহাবকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান। পুকুরে পাওয়া যায় বিদুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়া বাবা শহিদুলের লাশ। পরে গ্রামবাসী মরদেহ দুটি বাড়িতে পৌঁছে দেন।
বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সুন্দরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হাকিম আজাদ। তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর (ইউডি) মামলা হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।