জেলা

দিনের ভোট রাতে করতে রাষ্ট্রের ৮ হাজার কোটি টাকা লুট করেছিলেন শেখ হাসিনা: রিজভী

নিজস্ব প্রতিবেদকবগুড়া

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ২০১৮ সালে দিনের ভোট রাতে করতে রাষ্ট্রের ৮ হাজার কোটি টাকা লুট করেছিলেন শেখ হাসিনা। বিনা ভোটে নির্বাচন করে টিকে থাকতে চেষ্টা করেছিলেন, কিছুই হয়নি। এত গুম–খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যা, ব্যাংক থেকে হরিলুট—কোনোভাবেই টিকতে পারলেন না।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে বগুড়ার শহীদ খোকন পার্ক প্রাঙ্গণে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ আয়োজিত দিনব্যাপী সেবামূলক কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, ‘বিএনপি ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করে না। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি মানবতার জন্য, মানবকল্যাণের জন্য, মানবসেবার জন্য রাজনীতি করে। বিএনপির রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য মানবসেবা। বিএনপি সেই নীতি নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের বিএনপি পরিবারের কার্যক্রম তার প্রমাণ।’

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব বলেন, রাষ্ট্র যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর লুটপাটের জায়গা হয়, সেই রাজনৈতিক দল লুটেরা, ডাকাত, দানব, রাক্ষস। এদের দ্বারা কখনো জনগণের কল্যাণ হতে পারে না। শেখ হাসিনা নিজের ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দিয়ে চাঁদা তুলেছিলেন, ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৩ হাজার কোটি টাকা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পুলিশ, গোয়েন্দা আর ৫ হাজার কোটি টাকা নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়েছিলেন। ব্যাংকে কার টাকা ছিল? জনগণের টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৮০০ কোটি টাকা হাওয়া হয়ে গেল, কার টাকা ছিল? বেসিক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকের টাকা লুট হয়ে গেল, কার টাকা ছিল?

‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বগুড়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এ কে এম মাহবুবর রহমান, সাবেক সংসদ সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন ও আলী আজগর তালুকদার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি এম আর ইসলাম, শহর বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে দিনব্যাপী বিনা মূল্যে চিকিৎসাসেবা, রক্তদান কর্মসূচি, হুইলচেয়ার বিতরণ, শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ, কৃষকদের সার ও বীজ বিতরণ এবং শ্রমিকদের পোশাক বিতরণ করা হয়।

