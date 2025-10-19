নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দবিতে জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাটে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়
নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে বসুরহাটে ব্লকেড, বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে আজ রোববার জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বসুরহাটের সড়ক ব্লকেড ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াখালী বিভাগ বাস্তবায়ন পরিষদের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে আজ রোববার দুপুরে বসুরহাটের জিরো পয়েন্টে ওই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এ সময় সড়ক ব্লকেড কর্মসূচির কারণে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘নোয়াখালীকে স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ ঘোষণার দাবি আমাদের প্রাণের দাবি। এই দাবির সঙ্গে এ অঞ্চলের এক কোটির বেশি মানুষের আবেগ, অনুভূতি জড়িয়ে আছে। এই দাবির বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো ধরনের ছলচাতুরি সহ্য করা হবে না। কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না। আমরা যেকোনো মূল্যে আমাদের দাবি আদায় করে ছাড়ব।’

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কর্মসূচি পালন উপলক্ষে আজ সকাল থেকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা নোয়াখালীকে বিভাগ ঘোষণার দাবিসংবলিত ব্যানার, পোস্টার নিয়ে বসুরহাটের জিরো পয়েন্টে সমবেত হতে থাকেন। বেলা ১১টার সময় তাঁরা জিরো পয়েন্টে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়ে সড়ক ব্লকেড ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির উপজেলা শাখার আহ্বায়ক সাংবাদিক এহছানুল হক। বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসচিব নুর নবী আহমেদের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্সের চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মাহমুদুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন, জামায়াতের বসুরহাট পৌরসভা আমির মোশাররফ হোসেন, কোম্পানীগঞ্জ শিক্ষক সমিতির নেতা হারুনুর রশীদ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক ফজলুল করিম, সদস্যসচিব জাহিদুর রহমান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উই ফর ইউর ইব্রাহিম সায়েম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, ‘একটি মহল নোয়াখালীকে প্রস্তাবিত কুমিল্লা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্র করছে। এই ষড়যন্ত্র নোয়াখালীর মানুষ কখনো সফল হতে দেবে না। বৃহত্তর নোয়াখালীর তিন জেলাকে নিয়ে আলাদা বিভাগ ঘোষণা করতে হবে। অন্যথায় কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া রাজনৈতিক দল ছাড়াও সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উই ফর ইউ, জীবন আলো, অফুরন্ত ব্লাড ব্যাংক, একাডেমি বাজার সমাজকল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, কোম্পানীগঞ্জ কনটেন্ট ক্রিয়েটর, একতা বাজার যুব উন্নয়ন সংস্থা, আল-আনফাল ফাউন্ডেশন, শাহজাদপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব, আল-আকসা স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন, কোম্পানীগঞ্জ সাংবাদিক সমিতি, যুগান্তর স্বজন সমাবেশ, চরহাজারী ঈদগাহ যুব ও সমাজকল্যাণ পরিষদ, একাডেমি বাজার ইয়ুথ সোসাইটি, কোম্পানীগঞ্জ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড আর্কিটেকচার, মুক্তিযোদ্ধা বাজার তারুণ্যের আলো মানবিক সংগঠন, প্রিমিয়াম শিক্ষা পরিবার, নব জাগরণ যুব সংঘ, গ্রিন শ্যাডো সোসাইটি, কোম্পানীগঞ্জ সচেতন নাগরিক ফোরাম, বসুরহাট ফুটবল ক্লাব, পূর্বাশার আলো, মুসলিম নগর যুবসমাজ, মোল্লা বাজার সামাজিক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, তেরোবাড়ী যুবকল্যাণ ফাউন্ডেশনসহ প্রায় ৩০টি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

সমাবেশের পর বিক্ষোভকারীরা কোম্পানীগঞ্জের সমাজসেবা কর্মকর্তা মাইন উদ্দিনের হাতে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি তুলে দেন।

