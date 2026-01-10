জেলা

কুড়িগ্রামে চোর সন্দেহে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

প্রতিনিধিকুড়িগ্রাম
কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার পাঁচগাছী ইউনিয়নে চোর সন্দেহে অজ্ঞাতনামা এক তরুণকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর। আজ শনিবার সকালে পাঁচগাছী ইউনিয়নের কাচ্চির ফারাজিপাড়া গ্রাম থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কুড়িগ্রাম সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে ওই তরুণ ফারাজিপাড়া এলাকায় চুরি করতে এসেছিলেন বলে সন্দেহ করা হয়। এ সময় স্থানীয় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলেন। পরে উত্তেজিত জনতা তাঁকে মারধর করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। বর্তমানে তাঁরা কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশের হেফাজতে আছেন।

ওসি জাহাঙ্গীর আলম আজ দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, নিহত তরুণের নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহের ছবি তুলে বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী নাগেশ্বরী উপজেলার বাসিন্দা হতে পারেন। মরদেহ থানায় আনা হচ্ছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

