ঠাকুরগাঁও শহরে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতের আঁধারে হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে
ঠাকুরগাঁওয়ে রাতের আঁধারে মাজার ভাঙচুর

ঠাকুরগাঁও শহরে একটি মাজারে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় এ ঘটনা ঘটে। আজ শনিবার সকালে স্থানীয় লোকজন ও ভক্তরা মাজার এলাকায় গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়।

বিজিবির ঠাকুরগাঁও সেক্টরের সদর দপ্তরের সামনে হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজার অবস্থিত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাজারটি শতাধিক বছরের পুরোনো। আজ সকালে লোকজন এসে দেখতে পান, মাজারের প্রধান ঘরের দরজা ও জানালা ভাঙা। মাজারের পাশের দুটি কবরও ভাঙা।

হজরত বাবা শাহ সত্যপীরের মাজারে ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা

মাজারের ভক্ত আবদুল আলীম হোসেন বলেন, ‘ছোট থেকে মাজারটি দেখছি। মাজারে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো কিছু করা হয় না। এরপরও কারা মাজারটি ভাঙচুর করল, তা বুঝতে পারছি না।’

মাজার কমিটির সভাপতি এনামুল হক বলেন, বছরের পর বছর শত শত ভক্ত আশেকান মাজারে এসে তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বাজারের কার্যক্রম নিয়ে কখনোই কারও মনে কোনো প্রশ্ন জাগেনি। যাঁরাই মাজার ভাঙচুর করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো ষড়যন্ত্র রয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ভাঙচুর করা হয়েছে মাজারের পাশের দুটি কবরও

মাজারে ভাঙচুরের খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, মাজার ভাঙচুরের ঘটনায় ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা জড়িত থাকতে পারে।

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনির হোসেন বলেন, মাজার ভাঙচুর হলেও সেখানে কোনো চুরির ঘটনা ঘটেনি। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

