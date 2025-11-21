কুমিল্লায় হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে পোশাক কারখানার ৮০ শ্রমিক আহত

কুমিল্লা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ইপিজেড) ভূমিকম্পের সময় একটি পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে আহত হয়ে অন্তত ৮০ জন শ্রমিক দুটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত আটজন সে সময় প্রতিষ্ঠানেই অচেতন হয়ে পড়েন।
আজ শুক্রবার সকালের ভূমিকম্পে কুমিল্লায় ব্র্যান্ডিক্স নামের একটি পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটেছে। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ মডেল থানার ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
আহত শ্রমিকদের মধ্যে ইপিজেডের বেপজা হাসপাতালে ৫০ জন ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। দৌড়ে বের হতে গিয়ে পাঁচজন বেশি আহত হন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সাপ্তাহিক ছুটির দিন হলেও আজ ওই প্রতিষ্ঠানের একটি ইউনিটে উৎপাদনের কাজ চলছিল। ভূমিকম্পের সময় প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত নারী শ্রমিকেরা দৌড়ে বের হতে গিয়ে কয়েকজন আহত হন। এ ছাড়া কয়েকজন ভয়ে অচেতন হয়ে প্রতিষ্ঠানের মেঝেতে পড়ে যান। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে বেপজা ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
কুমিল্লা ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ভূমিকম্পের সময় ওই কারখানার নারী শ্রমিকেরা ভয়ে হুড়োহুড়ি করতে গিয়ে প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। তবে কেউ গুরুতর আহত হননি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে সবাই বাড়ি চলে গেছেন।
কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তানভীর আহমেদ জানান, হাসপাতালে অন্তত ৩০ জন নারী শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
কুমিল্লা ইপিজেডের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন) চৌধুরী মো. ফারুক হাসান খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজ শুক্রবার ইপিজেডে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তবে কাজের চাপ বেশি থাকায় যথাযথ অনুমতি নিয়ে ব্র্যান্ডিক্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান তাদের একটি ইউনিট চালু রাখে। ভূমিকম্পের সময় সেখানে হাজারখানেক শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন। এখানে বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমরা বিষয়টির খোঁজখবর রাখছি।’