জেলা

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ, যুবলীগের ১৭ কর্মী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গণে যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিলের চেষ্টাকালে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে আদালতের নিচতলায় মহানগর হাজতখানার সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আট সাতজন হলেন তাহের মাঝি, সানী, হোসেন, ফয়সাল, পারভেজ, মামুন ও জিয়া। তাঁরা কর্ণফুলীর শিকলবাহা এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্র জানায়, কর্ণফুলী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিকান্দার হোসেনকে (৩৯) গতকাল বৃহস্পতিবার নগরের জামালখান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে আজ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মামলায় চট্টগ্রাম আদালতে হাজির করা হয়। খবর পেয়ে সেখানে জড়ো হন যুবলীগের কিছু কর্মী। তাঁরা আদালত প্রাঙ্গণে সরকারবিরোধী স্লোগান দিয়ে মিছিল করার চেষ্টা করেন।

কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল করিম রাতে প্রথম আলোকে বলেন, যুবলীগের এক নেতাকে আদালতে আনা হলে সেখানে মিছিলের চেষ্টা করেন তাঁর কিছু অনুসারী। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে সাতজনকে আটক করা হয়। তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ডবলমুরিংয়ে ছাত্রলীগের মিছিল

এদিকে আজ বিকেলে নগরের ডবলমুরিং থানার ঝর্ণাপাড়া এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীরা জড়ো হয়ে মিছিল করেন। ওই সময় সরকারিবিরোধী নানা স্লোগান দেন তাঁরা।

জানতে চাইলে ডবলমুরিং থানার ওসি বাবুল আজাদ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা ঝর্ণাপাড়া গলির ভেতরে জড়ো হয়ে মিছিল করে চলে যান। পরে পুলিশ ভিডিও ফুটেজ দেখে জড়িত অভিযোগে ১০ জনকে আটক করেছে। তাঁদের যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।

আরও পড়ুন