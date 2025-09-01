নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধারের পর দাফনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আলীনগর গ্রামে
নিখোঁজ কৃষকের লাশ উদ্ধারের পর দাফনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। আজ সোমবার বেলা দেড়টার দিকে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার আলীনগর গ্রামে
জেলা

ময়মনসিংহে নিখোঁজের পরদিন বাড়ির পাশের বিল থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদকময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিল থেকে মো. মজনু মিয়া (৫৫) নামের এক কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার বাড়ি থেকে নিখোঁজের পর আজ সকালে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। বেলা দুইটায় জানাজা শেষে দাফনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন স্বজনেরা। খবর পেয়ে জানাজার আগেই পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। কৃষক মজনু মিয়া উচাখিলা ইউনিয়নের আলীনগর গ্রামের বাসিন্দা।

মজনু মিয়ার ভাতিজা ফরিদ মিয়া বলেন, ‘আজ সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে আমি বিলে মাছ ধরতে যাই। বিলের একটা ধানখেতে চাচার লাশ পড়ে থাকতে দেখি। চাচার দুই হাত ওপরের দিকে ছিল। নাক আর মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। ভয়ে চিৎকার করতে থাকি। আমার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন এসে চাচার লাশ বাড়িতে নিয়ে আসে।’

ওই কৃষকের বড় ছেলে শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘বাবা দীর্ঘদিন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। প্রায় সময়ই প্রেশার উঠে মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। গত রোববার সকালে কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। সন্ধ্যার পরও বাড়িতে না আসায় অনেক খোঁজাখুঁজি ও মসজিদে মাইকিং করেও বাবার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আজ সকালে বাবার লাশ বিলের ধানখেতে পাওয়া গেছে। আমাদের ধারণা, প্রেশার বেড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে।’

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ ছিল না। স্বজনেরা পুলিশকে লাশ দিতে চাননি। তাঁদের বুঝিয়ে লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়। সুরতহালে হত্যার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। যেহেতু নিখোঁজের পরদিন লাশ পাওয়া গেছে, তাই কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা নিশ্চিত হতে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আরও পড়ুন