রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিল পুনর্বিবেচনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের তফসিল পুনর্বিবেচনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা নির্বাচনের ভোট গ্রহণের তারিখ পরিবর্তন করে আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে করার দাবি জানিয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে ব্রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তফসিল অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে ২ ও ৩ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই ৪ ডিসেম্বর। প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ ৬ ডিসেম্বর। মনোনয়ন প্রত্যাহারের তারিখ ৯ ডিসেম্বর। ১০ ডিসেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে। ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণ শেষে গণনা ও ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
আজ বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের দক্ষিণ পাশে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী আহমাদুল হক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিবলী সাদিক ও অর্থনীতি বিভাগের মেহেদী হাসান। তাঁরা বলেন, নির্বাচন কমিশন ২৯ ডিসেম্বর ব্রাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর থেকে। এরও আগে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বাড়ির পথে রওনা হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় প্রশাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন উঠছে।
শিক্ষার্থীরা দাবি করেন, ব্রাকসু নির্বাচনের ঘোষিত তফসিল পুনর্বিবেচনা করে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। যাতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত হয়।
জানতে চাইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শাহ জামান প্রথম আলোকে বলেন, ‘একটি অবাধ ও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য আমরা ভেবেচিন্তে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছি। অনেক পর্যালোচনা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তফসিল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে আমরা যৌক্তিক সময় নিয়েছি। শীতকালীন অবকাশের বিষয়ে ভোট–পরবর্তী ছুটি দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। তবে আজ একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।’