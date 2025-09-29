সংঘর্ষের প্রতীকী ছবি
ফরিদপুরে সালিসে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২৪

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

ফরিদপুরের ভাঙ্গায় সালিসে বিরোধের জের ধরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত ও কমপক্ষে ২৪ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় উপজেলার আলগী ইউনিয়নের সোনাখোলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত জাকু মাতুব্বর (৬০) আলগী ইউনিয়নের সোনাখোরা গ্রামের আনোয়ার মাতুব্বরের ছেলে। আহত ২৪ জনের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ২ জনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১১ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। আহত অন্যরা বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোনাখোলা গ্রামে মাতুব্বর ও খান গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্য নিয়ে আগে থেকেই বিরোধ ছিল। খান পক্ষের নেতৃত্ব দেন সোনাখোলা গ্রামের শাজাহান খান (৬৫) ও মাতুব্বর পক্ষের নেতৃত্ব দেন বাদশা মাতুব্বর (৬৫)। একটি ভ্যান চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সোনাখোলা গ্রামের শাজাহান খানের বাড়ির পাশে সড়কে সালিস বৈঠক বসে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর দুই পক্ষ দেশি অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

নিহত জাকু মাতুব্বরের ভাতিজা বিপ্লব মাতুব্বর বলেন, ‘খান গোষ্ঠীর সালাউদ্দিন খান (২৮) চার-পাঁচ দিন আগে আলগী ইউনিয়নের নলিয়া গ্রাম থেকে একটি ভ্যান চুরি করেন। ভ্যান মালিকসহ ওই গ্রামের লোকজন আমাদের গ্রামের মুরুব্বিদের কাছে বিচার দেন। গতকাল বিচার চলাকালে খান গোষ্ঠীর লোকজন আমাদের মাতুব্বর গোষ্ঠীর লোকজনের ওপর আক্রমণ করেন। এ সময় আমার চাচা জাকু মাতুব্বরকে ইট দিয়ে বুকে আঘাত করে ও মারপিট করে। এতে আমার চাচার মৃত্যু হয়।’

ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা তানসিভ জোবায়ের বলেন, জাকু মাতুব্বরকে মৃত অবস্থায় ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তাঁর শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। পুলিশ সুরতহাল করেও আঘাতের কোনো চিহ্ন পায়নি। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজন চোখে আঘাত পেয়েছেন। গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদের ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, আলগী ইউনিয়নের সোনাখোলা গ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ওই গ্রামের একজনের মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হবে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

