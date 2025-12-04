চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে মোস্তফা কামাল পাশা, চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান) আসনে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালি) আসনে আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে নাজমুল মোস্তাফা আমিন, কক্সবাজার–২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনে আলমগীর মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ
চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে মোস্তফা কামাল পাশা, চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান) আসনে গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালি) আসনে আবু সুফিয়ান, চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে নাজমুল মোস্তাফা আমিন, কক্সবাজার–২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনে আলমগীর মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ
জেলা

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের পাঁচ আসনে বিএনপির নতুন প্রার্থী কারা

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে আরও চারটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশানের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই প্রার্থী ঘোষণা করেন। তবে চট্টগ্রাম–১৪ (চন্দনাইশ) ও চট্টগ্রাম–১১ (বন্দর–পতেঙ্গা) আসনে এখনো প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। ফলে ১৬ আসনের মধ্যে দুটি খালি রয়েছে।

একই দিন কক্সবাজার–২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনেরও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, আগে ১০টিতে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। আজ দল থেকে পাঁচটি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে।

আজ ঘোষণা করা চট্টগ্রামের চার আসনের প্রার্থীরা হলেন চট্টগ্রাম–৩ (সন্দ্বীপ) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা, চট্টগ্রাম–৬ (রাউজান) আসনে কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান (পদ স্থগিত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম–৯ (কোতোয়ালি) আসনে নগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান ও চট্টগ্রাম–১৫ (সাতকানিয়া–লোহাগাড়া) আসনে দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য নাজমুল মোস্তফা আমিন। এর মধ্যে নতুন মুখ হলেন নাজমুল মোস্তফা। এ ছাড়া কক্সবাজার–২ (কুতুবদিয়া–মহেশখালী) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আলমগীর মাহফুজ উল্লাহ ফরিদকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

আজ চারটিসহ চট্টগ্রামের মোট ১৬ আসনের মধ্যে ১৪টিতে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

এর আগে গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রামের ১৬ আসনের মধ্যে ১০টির প্রার্থী ঘোষণা করেছিলেন দলের মহাসচিব। তাঁরা হলেন চট্টগ্রাম–১ (মিরসরাই) আসনে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম–২ (ফটিকছড়ি) আসনে উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার আলমগীর, চট্টগ্রাম–৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে উত্তর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সালাউদ্দিন, চট্টগ্রাম–৫ (হাটহাজারী) আসনে চট্টগ্রাম বিভাগের বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, চট্টগ্রাম–৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হুম্মাম কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম–৮ (বোয়ালখালী ও চান্দগাঁও) আসনে চট্টগ্রাম নগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহ, চট্টগ্রাম–১০ (পাহাড়তলী–হালিশহর) আসনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম–১২ (পটিয়া) আসনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ এনামুল হক, চট্টগ্রাম–১৩ (আনোয়ারা) আসনে সাবেক সংসদ সদস্য সরওয়ার জামাল নিজাম ও চট্টগ্রাম–১৬ (বাঁশখালী) আসনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী।

মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে নতুন মুখ হিসেবে রয়েছেন একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে হুম্মাম কাদের চৌধুরী, সাবেক মন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছির উদ্দিনের ছেলে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সাবেক মন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর ছেলে মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী এবং দলীয় নেতা নুরুল আমিন ও সরওয়ার আলমগীর।

এদিকে প্রার্থী ঘোষণার পর আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, এরশাদ উল্লাহ ও হুম্মাম কাদের চৌধুরীর আসন ছাড়া বাকি সাতটিতে প্রার্থী বদলের জন্য রাস্তায় নেমে সড়ক অবরোধসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির নেতা–কর্মীরা।

Also read:চট্টগ্রামের ১০টি আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণা, ৬টিতে বাকি, মহাসড়ক অবরোধ
আরও পড়ুন