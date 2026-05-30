জুবায়ের আহমেদ
কিশোরগঞ্জে দুর্বৃত্তের হামলায় যুবক নিহত, আরেক যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিকিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় জুবায়ের আহমেদ (২৫) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল শুক্রবার রাত আটটার দিকে উপজেলার চণ্ডীপাশা ইউনিয়নের শৈলজানি মাদ্রাসাসংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। জুবায়ের উপজেলার চরপলাশ গ্রামের আলতাফ উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে জুবায়ের ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় শৈলজানি মাদ্রাসাসংলগ্ন নির্জন স্থানে একদল দুর্বৃত্ত তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পাকুন্দিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার পরপরই এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা মিয়া (২৬) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।

পাকুন্দিয়া থানার তদন্ত কর্মকর্তা খোকন চন্দ্র সরকার বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পূর্বশত্রুতার জেরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে। তবে প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন এবং ঘটনায় জড়িত অন্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

