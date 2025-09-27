বিএনপি নেতার বাড়িতে হামলা–ভাঙচুরের অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

ঢাকার দোহারের দক্ষিণ জয়পাড়া এলাকায় পৌরসভা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউল ইসলাম খানের (মাসুম) বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর শিকদারের বিরুদ্ধে। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
মশিউল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী ফারহানা রহমান রূপার অভিযোগ, শনিবার বেলা ১১টার দিকে ৩০ থেকে ৪০ জন বহিরাগত নিয়ে তাঁদের বসতবাড়িতে ঢোকেন উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর শিকদার। বাড়িতে ঢুকেই তাঁদের (মশিউল ও তাঁর স্ত্রী) ঘরবাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। এ সময় আসবাব ভাঙচুর করে ঘরে থাকা হাটের খাজনার টাকা ও দেড় ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে যান হামলাকারীরা। এ সময় ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করা হয়। পরে আলমগীর এবং তাঁর লোকজন পাশের দোকানদার ও আরও দুটি বাড়িতে হুমকি দিয়ে যান দ্রুত জায়গা খালি করতে।
এ বিষয়ে দোহার উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর শিকদার বলেন, ‘মাসুম (মশিউল ইসলাম) ভাইয়ের বাড়ির জমিটা আমাদের। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জমি দখল করে আছেন। আমি মাসুম ভাইকে বাড়ির কাগজ নিয়ে বসে সমাধানের কথা বলতে গিয়েছি। তিনি না থাকায় আমরা চলে যাই। তবে কোনো প্রকার হুমকি বা ভাঙচুর লুটপাট করা হয়নি।’
ঘটনার বিচার চেয়ে মশিউল ইসলাম বলেন, ২০০১ সালে তাঁর বাবা স্থানীয় জহির উদ্দিন চেয়ারম্যানের কাছ থেকে জমিটি কেনেন। ৫ আগস্টের পর এসে আলমগীর এ জমি দাবি করছেন। নানা সময় লোকজন এনে হুমকিও দিচ্ছেন।
আলমগীর শিকদার দাবি করেছেন, তিনি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও কোনো পদে নেই। তবে তাঁর সাংগঠনিক পদ নিশ্চিত করেছেন দোহার উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাসুদ পারভেজ। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, আলমগীর শিকদার দোহার উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। দোহার পৌর বিএনপির সভাপতি এফ এম আবদুল কুদ্দুসও আলমগীরের সাংগঠনিক একই পরিচয় নিশ্চিত করেন।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দোহার থানার পুলিশের একটি দল। দোহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাসান আলী বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত দেখেছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’