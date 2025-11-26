ভোটকেন্দ্রের সড়ক সরু, ভাঙা দরজা-জানালা

কোনো কেন্দ্রের সামনে সরু রাস্তা, কোথাও আবার ভাঙা। কিছু কিছু কেন্দ্রে একটি ছাড়া বিকল্প সড়ক নেই। কয়েকটি ভোটকেন্দ্রের দরজা, জানালাও ভাঙা। বৃহত্তর চট্টগ্রামের ৫ জেলায় ২৩৪টি ভোটকেন্দ্রে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চূড়ান্ত হওয়া ভোটকেন্দ্রগুলোর এ সমস্যা চিহ্নিত করে সম্প্রতি তালিকা করেছে নির্বাচন কমিশন।
এসব কেন্দ্রের সড়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৪ নভেম্বর সিটি করপোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে কমিশন। সংস্থাগুলো এ বিষয়ে কার্যক্রম শুরু করেছে।
নির্বাচন কমিশনের তালিকা অনুযায়ী, চট্টগ্রাম জেলার ১৬ আসনে ১০৬টি, কক্সবাজার ৪০টি, খাগড়াছড়িতে ৪১টি, বান্দরবানে ৩৩টি ও রাঙামাটিতে ১৪টি এ ধরনের ভোটকেন্দ্র রয়েছে। যেগুলোর সামনের সড়ক সরু, রাস্তা ভাঙা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন।
১৩ নভেম্বর জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘আমাদের একটি গুরুদায়িত্ব হচ্ছে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। আমি ঘোষণা করেছি, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচন উৎসবমুখর, অংশগ্রহণমূলক ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সব প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।’
চট্টগ্রাম জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চট্টগ্রামের ১৬টি সংসদীয় আসনে ১ হাজার ৯৬৫টি ভোটকেন্দ্র এবং ১২ হাজার ৩৮৭টি ভোটকক্ষ (বুথ) চূড়ান্ত করা হয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের চট্টগ্রামের জ্যেষ্ঠ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ বশির আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, চট্টগ্রামের যেসব ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন এবং রাস্তা সংস্কার করতে হবে, তার একটি তালিকা নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে নির্বাচন কমিশন সিটি করপোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে চিঠি দিয়েছে। এখন সংস্থাগুলো এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে।
সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন সংস্থাকে নির্বাচন কমিশনের দেওয়া চিঠিতে বলা হয়েছে, এসব ভোটকেন্দ্রের যাতায়াতের রাস্তা ভাঙা ও সংকীর্ণ। এই কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যানবাহন প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া ভোটকেন্দ্রের সামনের সড়ক সংস্কারের প্রয়োজন।
এবারের নির্বাচনে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশের পশ্চিম ষোলোশহর ওয়ার্ডে জহুর আহম্মদ চৌধুরী সিটি করপোরেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এই কেন্দ্রের সামনের সড়কের প্রায় দুই শ মিটার রাস্তা সংকীর্ণ। একই ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটিতে অবস্থিত ইকরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভোটকেন্দ্রের সামনের সড়কও সংকীর্ণ। সেখানে গাড়ি ঘোরানোর পর্যাপ্ত জায়গা নেই। এই ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার উদয়ন স্কুলের সামনের সড়ক ভাঙা।
রৌফাবাদ কলোনির রশিদিয়া রৌফাবাদ দাখিল মাদ্রাসার সামনের সড়ক ভাঙা থাকায় নির্বাচনী সরঞ্জাম পরিবহন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। নগরের শুলকবহর ওয়ার্ডে কাতালগঞ্জের আহম্মদ মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে মূল সড়ক থেকে কেন্দ্রে যাওয়ার সড়ক খুবই সংকীর্ণ। এখানে হালকা বা মাঝারি মোটরযান ঢুকলে বের হওয়ার সুযোগ নেই।
চট্টগ্রামের চর চাক্তাইয়ের আমির ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। মেরামতের তাগিদ দেওয়া হয়েছে চিঠিতে। নগরের দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর ওয়ার্ডে (৩৮ নম্বর) ভোটকেন্দ্র রয়েছে আজিজিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা সরু। বিদ্যালয়ের দরজা, জানালা ভাঙা। এই কেন্দ্রের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। নগরের বন্দর থানার দক্ষিণ হালিশহর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের দরজা, জানালা ভাঙা। নগরের উত্তর পতেঙ্গার হোসেন আহাম্মদ পাড়ার জোনাব আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রটি টিনশেডের। কেন্দ্রটির সংস্কার করতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। পতেঙ্গার ডেইলপাড়ার ডেইলপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়কটি সংকীর্ণ। এখানে শ্রেণিকক্ষ আছে মাত্র দুটি। সেগুলোর মেরামত প্রয়োজন।
চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের ৫টি ভোটকেন্দ্রের সামনের সড়ক সংকীর্ণ। আবার এখনো ভাঙা। এগুলো হচ্ছে পানুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধামারখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্বেতকুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট ছিলোনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রোসাংগিরী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়।
চট্টগ্রাম-৫ আসনের (হাটহাজারী ও নগরের একাংশ) মির্জাপুরের কালা বাদশা পাড়া নুরানী তালীমুল কোরআন মাদ্রাসা এবং গুমানমর্দনের পূর্ব গুমানমর্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক একেবারে সরু। আর উত্তর মাদার্শার বাড়ীয়াঘোনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। সেখানে যাওয়ার সড়কপথ নেই। খাল পার হয়ে যাতায়াত করতে হয়।
চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনের পূর্ব গুজরা ইউনিয়নের গুজরা বোর্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনের সড়ক ভাঙা থাকায় নির্বাচনী গাড়ি ও সরঞ্জাম দ্রুত পরিবহনে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নির্বাচন কমিশন থেকে তালিকা পাওয়ার পর তা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন ভোটকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে কীভাবে সংস্কারকাজ করা হবে তার প্রক্রিয়া চলছে। ভোটকেন্দ্রগুলোয় যাতে নির্বাচনী সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার কাজ সহজ হয় সে পদক্ষেপ নেবেন। ভোটকেন্দ্রের সামনের সড়কের পাশাপাশি প্রয়োজনে কেন্দ্রের সঙ্গে লাগোয়া প্রধান সড়কও সংস্কার করবেন।