বরিশাল মহানগর জামায়াতের রুকন সদস্যদের দুদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলেরসেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। শনিবার দুপুরে নগরের লাইন রোড এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে
দুই মাসের মধ্যেই সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে: গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদকবরিশাল

মানুষ বিপুল আশা নিয়ে নতুন সরকার ও সংসদ গঠনের দিকে তাকিয়ে ছিল, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সেই আশায় ভাটা পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। তিনি বলেছেন, সরকার জনগণের ভাষা ও আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন না করে উল্টো জনমতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে।

আজ শনিবার বরিশাল মহানগর জামায়াতের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী রুকন শিক্ষা শিবিরের শেষ দিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন জামায়াতের এই নেতা। গোলাম পরওয়ার আরও বলেন, সরকার গণভোটে ৭০ ভাগ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে, এটা অপ্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক সংকট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, এর ফলে মন্ত্রী-এমপিদের জনগণ থেকে পালাতে হচ্ছে। জনগণের প্রত্যাশার বিপরীতে অবস্থান নেওয়ার ফলে সরকার গঠনের দুই মাসের মধ্যেই সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

বিএনপি সরকারে আসার আগে জনগণের কাছে যে ওয়াদা করেছিল একে একে সেগুলো পদদলিত করে একদলীয় ফ্যাসিবাদের দিকে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল। তাঁর মতে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থায় যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল বিএনপি সেই সংবিধান রক্ষার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এর আওতায় সাংবিধানিক পথসমূহ জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। এর মাধ্যমে কখনোই ভারসাম্যপূর্ণ সরকারব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না।

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্র-যুবকেরা জীবন দিয়ে শেখ হাসিনার সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে ও দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। কিন্তু সেই ছাত্র-জনতার গণ–আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায় বসেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে বিএনপি। তিনি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর হাতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে সেখানে দলীয়করণ হবে, আর জনগণ এর সুফল পাবে না।

জামায়াতের এই নেতার দাবি, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ স্লোগান তুলে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া ছাত্র-জনতার যে স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, আজ তা পদদলিত হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলাফল এখন জনগণ দেখতে পাচ্ছে। তাঁর ভাষ্য, গণভোট আগে হলে বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

জামায়াতে ইসলামী সহিংসতায় বিশ্বাস করে না  উল্লেখ করে মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘এ জন্যই জামায়াত বুকে পাথর চেপে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছে। আমরা এখনই সরকারের পদত্যাগ চাই না, আমরা চাই সরকার জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করুক এবং জনরায়কে আমলে নিয়ে সংবিধান সংশোধন করুক। কিন্তু বিএনপি তার অবস্থান পরিবর্তন না করলে জনগণ আবার রাস্তায় নেমে আসবে।’

মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ইদানীং অনেক মন্ত্রী-এমপি জুলাই সনদ মেনে চলার ঘোষণা দিলেও তাঁরা নিজেদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দেওয়া ধারাগুলো বাদ দিয়ে তা বাস্তবায়নের কথা বলছেন। এতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বিএনপির বর্তমান অবস্থান যেন ‘সালিস মানি, তালগাছ আমার’ নীতির মতো।

আগামী ৭ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে উল্লেখ করে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, অধিবেশনের শুরুতেই সরকার গণভোটের বিল সংসদে উত্থাপন ও পাস করবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন।

কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য ও বরিশাল মহানগর আমির মাওলানা জহির উদ্দিন মু. বাবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও বরিশাল অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক মুয়াযয্ম হোসাইন (হেলাল), কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ সেক্রেটারি ও সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম (মাসুদ), কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য আতাউর রহমান (বাচ্চু), কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা এ টি এম ফকরুদ্দিন খান (রাজি) প্রমুখ।

