৪১ বছর আগের মামলায় এক বছরের সাজা এড়াতে ২২ বছর পলাতক, অবশেষে গ্রেপ্তার

ফেনীর ফুলগাজীতে প্রতারণা ও জালিয়াতির মামলায় আদালতের এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত এক আসামি ২২ বছর ধরে পলাতক থাকার পর গ্রেপ্তার হয়েছেন। গতকাল সোমবার মধ্যরাতে জেলার ছাগলনাইয়া পৌর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তি বাহার উদ্দিন মজুমদার (৬৫)। তিনি ফুলগাজী উপজেলার আমজাদহাট ইউনিয়নের মনিপুর গ্রামের মজুমদার বাড়ির আব্দুল মুনাফ মজুমদারের ছেলে।
পুলিশ জানায়, ১৯৮৪ সালের ২৬ অক্টোবর প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগে বাহার উদ্দিন মজুমদারের বিরুদ্ধে ফুলগাজী থানায় একটি মামলা করা হয়। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর ২০০৩ সালে ফেনীর আদালত তাঁকে এক বছরের সাজা দেন। সাজা পরোয়ানা বাড়িতে গেলেও বাহার উদ্দিন পরিচয় গোপন করে অন্য এলাকায় পালিয়ে ছিলেন দীর্ঘ ২২ বছর।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার মধ্যরাতে ছাগলনাইয়া পৌর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেন ফুলগাজী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ হোসেন।
ফুলগাজী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বলেন, আজ মঙ্গলবার দুপুরে গ্রেপ্তার আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।