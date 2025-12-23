সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি সিলেট প্রেসক্লাবের

প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং প্রথম আলোর সিলেট কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিলেট জেলা প্রেসক্লাব।
গতকাল সোমবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ নিন্দা জানানো হয়। সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মঈন উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন এ বিবৃতি দেন। এতে গণমাধ্যমে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নাশকতার ঘটনা ঘটে। এরপর সিলেটেও প্রথম আলোর বিভাগীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। এসব ঘটনায় সাংবাদিকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।
এদিকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নাশকতা, সাংবাদিকদের হেনস্তা, খুলনায় সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড এবং সিলেটে ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিকদের হেনস্তার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (ইমজা) সিলেট। সংগঠনের সভাপতি আশরাফুল কবীর ও সাধারণ সম্পাদক সাকিব আহমদ যৌথভাবে এ বিবৃতি দেন।
ইমজার বিবৃতিতে বলা হয়, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রত্যাশিত থাকলেও একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে। ১৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে নাশকতা ও সাংবাদিকদের হেনস্তা, খুলনায় সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড এবং সম্প্রতি সিলেটে ৭১ টেলিভিশনের সাংবাদিকদের হেনস্তার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকার ও প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করা হয় বিবৃতিতে।