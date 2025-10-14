সড়ক দুর্ঘটনা
জেলা

নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও রাঙামাটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ নারীসহ নিহত ৩

প্রথম আলো ডেস্ক

চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিন জেলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই নারীসহ তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত সাতজন। আজ মঙ্গলবার নোয়াখালী, চট্টগ্রামের লোহাগাড়া ও রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার জগদীশপুর এলাকায় পিকআপ ভ্যানের চাপায় এক নারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশারচালকসহ আরও তিনজন আহত হন।

পুলিশ জানায়, বিকেল সোয়া পাঁচটার দিকে নোয়াখালী–লক্ষ্মীপুর মহাসড়কের চেয়ারম্যান রাস্তার মাথা এলাকায় লক্ষ্মীপুরগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে পেছন দিক থেকে একটি বেপরোয়া গতির পিকআপ ভ্যান ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক যাত্রী হাসিনা আক্তার (৫৫)–কে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি চাটখিল উপজেলার শোশালিয়া গ্রামের হুমায়ুন কবিরের স্ত্রী।

চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসেন ভূঁইয়া বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই পিকআপটি পালিয়ে যায়। নিহত ব্যক্তির লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের হাতিয়ার পুল এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় ছফুরা খাতুন (৬৬) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন জানান, ওই নারী হেঁটে সড়ক পার হচ্ছিলেন। ওই সময় চট্টগ্রামমুখী একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী আহত হন।

দোহাজারী হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক রুহুল আমিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার মাঝিপাড়া সীমান্ত সড়কে একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিতু চাকমা (৩৮) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর দুই সঙ্গী—আবু বক্কর ছিদ্দিক (২৪) ও মোহাম্মদ সাব্বির আহম্মেদ (২৪)।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রাঞ্জল চাকমা জানান, বিকেলে নিতু চাকমা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তাঁদের মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে বাঘাইছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নিতু চাকমাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাঘাইছড়ি থানার ওসি হুমায়ূন কবির বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

