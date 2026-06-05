ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পিকআপের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ নিহত ৩

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ সিএনজিচালিত অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে বিয়াল্লিশহর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশার চালক মাহবুব হোসেন (৪৫), যাত্রী জোসনা বেগম (৪০) ও তাঁর ছেলে আশরাফুল ইসলাম (৫)। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন জোসনা বেগমের স্বামী কাউসার মিয়া (৫০) ও তাঁর শিশু মেয়ে আদিবা (৪)। তাঁদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের বাড়ি জেলার কসবা উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামে।
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে কসবা থেকে অটোরিকশায় করে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে সরাইল-বিশ্বরোডের দিকে যাচ্ছিলেন কাউসার মিয়া। কুমিল্লা-সিলেট মহাসড়কে সদর উপজেলার রামরাইল ইউনিয়নের বিয়াল্লিশহর এলাকায় পৌঁছালে পেছন দিক থেকে মাছবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ যাত্রীরা গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অটোরিকশার চালক এবং যাত্রী মা ও ছেলেকে মৃত ঘোষণা করেন।
সরাইল খাঁটিহাতা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেছে। দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যাওয়ায় পিকআপ ভ্যানের চালক ও তাঁর সহযোগীকে আটক করা সম্ভব হয়নি।