‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছে ঠিকাদারের টাকা

ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন ঠিকাদার (ইটভাটায় শ্রমিক সরবরাহকারী) এমরান হোসেন (৫৫)। ব্যাংক থেকে বের হয়ে কিছুক্ষণ হাঁটতেই অজ্ঞাত এক ব্যক্তির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁর। ওই ব্যক্তি তাঁর নাকের সামনে সাদা কাপড় নাড়া দেন। এর সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে যান তিনি। এরপর তাঁর টাকা ও মুঠোফোন হাতিয়ে নেওয়া হয়। পরিবারের দাবি, ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে নোয়াখালীর জেলা শহর মাইজদী জিলা স্কুলের পাশের ফুটওভার ব্রিজে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীর হাতিয়া উপজেলার হরণী ইউনিয়নের মৃত রেজাউল হকের ছেলে। ভুক্তভোগী ছেলে মো. মহব্বত আজ শুক্রবার দুপুরে প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মো. মহব্বত বলেন, অনেকটা অচেতন অবস্থায়ই তাঁর বাবা বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য রিকশায় ওঠেন। তবে এরপর কী হয়েছে, মনে নেই। পরে রিকশাচালক তাঁর বাবাকে ওই হাসপাতালের নিচে নামিয়ে চলে যান। এরপর অচেতন অবস্থাতেই তাঁর বাবাকে হাসপাতালের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়।
মো. মহব্বতের দাবি, তাঁর বাবার ২০ লাখ টাকা ও একটি মুঠোফোন ছিনতাই হয়েছে। সন্ধ্যা সাতটার দিকে তাঁর বাবার জ্ঞান ফেরার পর এসব জানিয়েছে। তাঁর বাবাকে ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দেওয়া হয়েছিল। ওই অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁর বাবার টাকার ব্যাগ ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়েছে বলে তাঁদের ধারণা।
জানতে চাইলে জেলার সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাননি। আবার এত টাকা সঙ্গে ছিল কি না, এটাও দেখার বিষয়। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে তাঁরা আইনি ব্যবস্থা নেবেন।
উল্লেখ্য , ‘শয়তানের নিশ্বাস’ বা ‘ডেভিলস ব্রেথ’ এখন আলোচিত বিষয়। এটি একধরনের ড্রাগ, যার নাম ‘স্কোপোলামিন’। এই ‘শয়তানের নিশ্বাস’ দিয়ে মানুষকে হিপনোটাইজ বা বশ করা হয়। আর একবার বশ করতে পারলে অপরাধীরা হাতিয়ে নেয় ব্যক্তির মূল্যবান জিনিসপত্র।
স্কোপোলামিন একধরনের সিনথেটিক ড্রাগ। এর মূল উপাদান আসে ধুতরা ফুল থেকে। ধুতরা ফুলের সঙ্গে আরও কিছু উপাদান যোগ করে তৈরি করা হয় স্কোপোলামিন। এটি তরল ও পাউডার-দুই রকমেরই হয়।