হাটহাজারীতে খালে ভাসছিল এক ব্যক্তির লাশ

চট্টগ্রামের হাটহাজারীর একটি খাল থেকে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি সড়কের মুনিয়া পুকুর এলাকার খাল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে লাশটি উপুড় হয়ে খালে ভাসছিল। সেটি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা থানা-পুলিশকে অবহিত করেন। এরপর পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির নাম-পরিচয় পুলিশ জানতে পারেনি।
পুলিশ জানায়, আনুমানিক ৬০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির পরনে লুঙ্গি ও শার্ট রয়েছে। প্রাথমিক সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরির পর লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনজুর কাদের ভূঁইয়া প্রথম আলোকে বলেন, নিহত ব্যক্তির মুখে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সেটি ময়নাতদন্তের পর জানা সম্ভব হবে। তাঁর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।