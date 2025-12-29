প্রার্থীর হাত ধরে বিএনপিতে যোগ দিলেন ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা

ফরিদপুরে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সোবাহান মুন্সি। গতকাল রোববার রাত ১০টার দিকে সদরপুর উপজেলার কলেজ মোড় এলাকায় ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন) আসনে বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলামের বাসায় উপস্থিত হয়ে দলটিতে যোগ দেন তিনি।
যোগদানের পর সোবাহান মুন্সি বলেন, ‘আজ থেকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ করে শহিদুল ইসলাম ভাইয়ের হাত ধরে বিএনপিতে যোগ দিলাম। আমার গোষ্ঠীর ষোলো আনার মধ্যে পনেরো আনা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করেই ভালো লাগা ও ভালোবাসা থেকে দলীয় পদ ছেড়ে বিএনপিতে এসেছি।’
যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সভাপতি খন্দকার ইকবাল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব মোল্লা, বিএনপি নেতা কাজী কাওসার, ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সভাপতি সহিদুল হকসহ স্থানীয় নেতারা।
সোবাহান মুন্সি একসময় ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০১ সালে ভাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ২০১৩ সালে উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিএনপিতে যোগ দেওয়ার আগপর্যন্ত তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন।
আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে সোবাহান মুন্সি প্রথম আলোকে বলেন, ‘কোনো চাপের কারণে নয়, রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনা করেই বিএনপিতে যোগ দিয়েছি। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে থাকেন। বর্তমানে আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ; কবে রাজনীতি করার সুযোগ মিলবে, তার নিশ্চয়তা নেই। গত ১৫-১৬ মাস ধরে ঘরছাড়া অবস্থায় ছিলাম—কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।’