ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আফরোজা খাতুন (৬০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোর সোয়া চারটার দিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে তিনি মারা যান। এর আগে রাত তিনটার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আফরোজা খাতুনের ভাই আতাউর রহমান বলেন, ‘ভগ্নিপতি মারা যাওয়ার পর আমার বোন (আফরোজা) মায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি পাঁচ দিন আগে জ্বরে আক্রান্ত হন। গতকাল তাঁকে শেরপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা–নিরীক্ষার পর রাতে ডেঙ্গু শনাক্ত হলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ভর্তি করে আইসিইউতে নেওয়া হলে সোয়া ৪টার দিকে তিনি মারা যান। আমার বোনের প্লাটিলেট ২৪ হাজারে নেমে গিয়েছিল। আজ ভোরে লাশ বাড়িতে নেওয়া হয়েছে।’
এদিকে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ২৪ জন রোগী ভর্তি আছেন। চলতি বছর ৪১১ জন রোগী ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেন, এর মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে।
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডের ফোকাল পারসন এমদাদ উল্লাহ খান বলেন, ‘আজ মৃত নারীর ব্যাকপেইন ও রক্তক্ষরণও হচ্ছিল, প্লাটিলেটও কম ছিল। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে আক্রান্ত হয়েছিল বলে ধারণা করছি।’ তিনি আরও বলেন, আক্রান্ত রোগীদের ৮০ শতাংশ ঢাকা ও আশপাশের এলাকা থেকে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়। চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা শেষ সময়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়। লক্ষ্মণ দেখা দেওয়ার পর যদি রোগীরা দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি হয় তাহলে ঝুঁকি কম থাকে। তারপরও তাঁরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।