দেড় বছর আগে মারা যাওয়া শিক্ষক পেলেন সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তার দায়িত্ব

জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার চর মাগুরীহাট দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মো. আবদুল করিম ২০২৪ সালের ২ আগস্ট অসুস্থতার কারণে মারা যান। কিন্তু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁকে। আজ বৃহস্পতিবার প্রশিক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে দেওয়া চিঠিতে আছে তাঁর নাম। বিষয়টি জানাজানির পর এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।
দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত চিঠিতে দেখা যায়, গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ২৫ জানুয়ারি দেওয়ানগঞ্জ সরকারি আব্দুল খালেক মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশ নিতে নির্বাচিত সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত তালিকার সবাই এবারের নির্বাচনে জামালপুর-১ (দেওয়ানগঞ্জ-বকশীগঞ্জ) আসনে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেই তালিকার ২৮০ নম্বর ক্রমিকে মৃত আবদুল করিমের নাম আছে।
দেওয়ানগঞ্জের চর মাগুরীহাট দাখিল মাদ্রাসার সুপার মো. শফিউল আলম মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, আবদুল করিম অনেক আগেই মারা গেছেন। তিনি তাঁদের মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ছিলেন। মৃত্যুর আগে সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে তালিকায় আবদুল করিমের নাম ছিল। সেটাও ২০২৪ সালের আগের তালিকায়। এবার মাদ্রাসা থেকে পাঠানো নতুন তালিকায় তাঁর নাম ছিল না। পুরোনো তালিকা দেখে হয়তো সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এ বিষয়ে কথা বলতে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলামের মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করলেও তিনি সাড়া দেননি। পরে জামালপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আনোয়ারুল হকের মুঠোফোনে একাধিবার কল করা হয়। কিন্তু তিনিও ফোন ধরেননি।
যোগাযোগ করলে জামালপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইউসুপ আলী প্রথম আলোকে বলেন, এ ধরনের ত্রুটি থাকলে সেটা সংশোধন করা হবে। কীভাবে মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় এল, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।