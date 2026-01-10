ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেল আরোহীদের গুলিতে জামায়াত সমর্থক নিহত

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তদের গুলিতে জামাল উদ্দিন (৩২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে উপজেলার লেলাং ইউনিয়নের শাহনগর দিঘীরপাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্র জানায়, নিহত জামাল উদ্দিন জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক ছিলেন।
লেলাং ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের জানান, রাতের অন্ধকারে কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি মোটরসাইকেলে করে এসে জামাল উদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। হামলায় আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন।
অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ রাতে প্রথম আলোকে বলেন, জামাল উদ্দিন বাড়ির পাশে একটি কাঁচা পথ দিয়ে হাঁটছিলেন। এ সময় মোটরসাইকেলে করে আসা দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে পালিয়ে যায়। কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং কী কারণে গুলি করা হয়েছে, তা তদন্ত করা হচ্ছে।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) রফিকুল ইসলাম বলেন, দুর্বৃত্তের গুলিতে একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে।