নওগাঁয় স্ত্রীর মৃত্যুর ১১ ঘণ্টা পর মারা গেলেন স্বামী

স্ত্রীর মৃত্যুর ১১ ঘণ্টা পর মারা গেছেন স্বামী। এমন হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ঘটেছে নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার কাদিবাড়ী মৃধাপাড়া গ্রামে। আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁদের দাফন করা হয়েছে।
ওই দম্পতি হলেন জলিলুর রহমান (৭০) ও আঞ্জুয়ারা বেগম (৬৫)। গতকাল শুক্রবার বেলা ১টা ২৫ মিনিটে নিজ বাড়িতে মারা যান আঞ্জুয়ারা। আর দিবাগত রাত ১২টা ২৫ মিনিটে নওগাঁ সদর হাসপাতালে মারা যান জলিলুর। প্রায় ৪০ বছরের দাম্পত্য জীবন ছিল তাঁদের। সংসারে দুই ছেলে ও এক মেয়ে আছে।
গ্রামবাসী ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জলিলুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। কয়েক দিন ধরে তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। গতকাল বেলা ১ একটা ২৫ মিনিটের দিকে হঠাৎ মারা যান তাঁর স্ত্রী আঞ্জুয়ারা বেগম। তখন তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে স্বজনেরা তাঁকে নওগাঁ সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে রাতে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
জলিলুর রহমান ও আঞ্জুয়ারা বেগম দম্পতির মৃত্যুর পর তাঁদের একটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে। এই দম্পতির ছোট ছেলে রাকিবুল হাসান বলেন, ‘আমার বাবা কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। গতকাল দুপুরে মা মারা যান। এতে বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। নওগাঁ সদর হাসপাতালে নেওয়ার পর রাত ১২টার পর মারা যান। তাঁদের হারিয়ে আমরা এতিম হয়ে গেলাম।’
এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করে বদলগাছী ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক সদস্য ও কাদিবাড়ী গ্রামের বাসিন্দা মন্টু মৃধা বলেন, জলিলুর রহমান ও তাঁর স্ত্রী আঞ্জুয়ারা বেগম খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁরা ১১ ঘণ্টার ব্যবধানে মারা গেছেন। এমন ঘটনায় গ্রামের সবাই শোকার্ত। তাঁরা দুজন একে অপরের ছায়া ছিলেন, তাই আলাদা থাকতে পারলেন না।