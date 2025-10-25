ফরিদপুরে কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় দুই ব্যবসায়ী নিহত

ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি ফেরার পথে অটোভ্যান ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে মাঝকান্দি-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক সড়কের বোয়ালমারী উপজেলার কানখড়দী মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।
নিহত দুজন হলেন বড়নগর গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র সাহা (৫৪) ও শিলাহাটি গ্রামের মধু সাহা (৫৫)। তাঁরা সাতৈর বাজারের ব্যবসায়ী ছিলেন। নারায়ণ সাহা মুদিদোকান ও মধু সাহা কসমেটিকসের ব্যবসা করতেন।
সাতৈর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রবিউল আলম বলেন, ইউনিয়নের কাদেরদী এলাকায় কীর্তন শুনে বাড়ি ফেরার পথে দুজন দুর্ঘটনার শিকার হন।
আহত তিনজন হলেন অটোভ্যানের (ব্যাটারিচালিত) চালক সুমন শেখ (৩০), পাইকহাটি গ্রামের সঞ্জয় বণিক (৪৫) ও তাঁর ৬ বছর বয়সী শ্যালিকা টুকটুকি। তাঁরা বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
বোয়ালমারী থানার পুলিশ জানায়, গতকাল রাত ১১টার দিকে কাঠবোঝাই একটি ট্রাক ফরিদপুরের দিকে যাচ্ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা অটোভ্যানটির সঙ্গে কানখড়দী বাজারের কাছে সেটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হন।
বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজমুল হাসান বলেন, নারায়ণ ও মধু সাহা হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান। আহত তিনজন চিকিৎসাধীন।
বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান বলেন, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও অটোভ্যান উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। তবে ট্রাকচালক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।