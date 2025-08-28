ভোলায় পানিতে ডুবে দুই খালাতো বোনের মৃত্যু

ভোলার দৌলতখান উপজেলায় পানিতে ডুবে দুই খালাতো বোনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে চরখলিফা ইউনিয়নের দিদারউল্লাহ গ্রামের হজু পাটোয়ারী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত দুজন হলো, দিদারউল্লাহ গ্রামের মো. শাকিলের মেয়ে বিবি ফাতেমা (৬) ও মো. হোসেনের মেয়ে জোবায়দা আক্তার (৪)।
পরিবার ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিকেলে দুই শিশু বাড়ির আঙিনায় খেলছিল। একপর্যায়ে তারা পাশের পুকুরে নামে। পরে আর ফিরে না আসায় খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। পরে রাত ১০টার দিকে জোবায়দাকে পুকুরে ভাসমান অবস্থায় এবং রাত সাড়ে ১০টার দিকে ফাতেমাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়। দৌলতখান উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
এমন মৃত্যুর ঘটনায় দুই পরিবারসহ পুরো গ্রামে নেমে আসে শোকের ছায়া। দুই মায়ের আহাজারিতে আশপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। স্থানীয় যুবদল নেতা সুমন পাটোয়ারী বলেন, ‘এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা। শিশু দুটির মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।’
দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিল্লুর রহমান বলেন, পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে।