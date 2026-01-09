আগামী নির্বাচন ৫০ বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করবে: ফাওজুল কবির খান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং সড়ক, সেতু ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেন, আগামী নির্বাচন ৫০ বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। এটি পাঁচ বছরের জন্য নয়। কারণ, এই নির্বাচনে একটি গণভোট হচ্ছে।
আজ শুক্রবার সকালে দিনাজপুর গোর–এ–শহীদ বড় মাঠে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের সচেতনতা সৃষ্টি করতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফাওজুল কবির খান এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘এই নির্বাচন কোনো বাঁধাধরা নির্বাচনের মতো নয়। আগের প্রতিটি নির্বাচন রাজনৈতিক দলের অধীনে হয়েছে। এই নির্বাচন হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে। আমাদের কোনো দল নেই। আমরা সবার জন্য সরকার। সরকার হিসেবে আমরা কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান নেব না। আপনাদের সবার চেষ্টায় একটি সুন্দর ভোট হবে এবং প্রকৃত যোগ্যরাই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।’
গণভোট বিষয়ে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ‘গণভোটে চারটি প্রশ্ন আছে। সব কটি প্রশ্নকে আমরা একটা প্যাকেজ হিসেবে দিয়েছি। যদি দেশে সংস্কার চান, তাহলে “হ্যাঁ” ভোট দেবেন। সংস্কার না চাইলে “না” ভোট দেবেন। “হ্যাঁ” জয়যুক্ত হলে বিভিন্ন সংস্কার বাস্তবায়িত হবে।’
জনগণ সবচেয়ে ক্ষমতাবান মন্তব্য করে ফাওজুল কবির খান বলেন, ‘জনগণের ক্ষমতাটা জাহির করার দিনই হলো ১২ ফেব্রুয়ারি। জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে। কারণ, মানুষ ভোট দিতে পারেনি। জনগণ যাঁদের নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের নির্বাচন করা হয়নি। ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্বাচনে আপনারা যাঁকেই নির্বাচিত করতে চাইবেন, তিনি যে দল, ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের হোন না কেন, তাঁকেই আমরা বিজয়ী হিসেবে দেখতে চাই। মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন, সে জন্য জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক আব্দুল জলিল, দিনাজপুরের জেলা প্রশাসক রফিকুল ইসলাম ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রিয়াজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবদুল জলিল, রংপুরের জেলা প্রশাসক এনামুল আহসান প্রমুখ।