স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র তুললেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ইশরাক সিদ্দিকী

গাজীপুর-১ (কালিয়াকৈর ও গাজীপুর শহরের একাংশ) আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেলেও ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে লড়বেন গাজীপুর জেলা বিএনপির সদস্যসচিব চৌধুরী ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকী। আজ সোমবার সকালে জেলা রিটার্নিং কার্যালয় থেকে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। একই আসনে গতকাল রোববার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তাঁর বড় ভাই চৌধুরী ইরাদ আহামেদ সিদ্দিকী।
ইশরাক আহমেদ ও ইরাদ আহমেদ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সাবেক সদস্য ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী চৌধুরী তানবীর আহমেদ সিদ্দিকীর ছেলে। কালিয়াকৈর উপজেলার বলিয়াদি জমিদার বাড়ির দুই ভাই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করায় এলাকায় বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
গাজীপুর-১ আসন থেকে বিএনপির দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কালিয়াকৈর পৌরসভায় একাধিকবার নির্বাচিত মেয়র মজিবুর রহমানকে। ওই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন ইশরাক আহমেদ সিদ্দিকীও।
স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন কি না, জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব ইশরাক সিদ্দিকী বলেন, ‘মনোনয়ন সংগ্রহ করেছি, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।’
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ইশরাক সিদ্দিকীর বড় ভাই ইরাদ সিদ্দিকী গতকাল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তবে ইরাদ সিদ্দিকীর দাবি, তিনি বাংলাদেশ লেবার পার্টির হয়ে নির্বাচনে লড়বেন। তিনি বলেন, ‘আমার জনপ্রিয়তা রয়েছে, যার কারণে আমি মনোয়নপত্র সংগ্রহ করেছি। বাংলাদেশ লেবার পার্টি (আনারস) থেকে নির্বাচন করব।’
এ ছাড়া গাজীপুর-১ আসনে মো. আতিকুর রহমান নামের এক ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়পত্র সংগ্রহ করেছেন বলে জানিয়েছেন গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও রিটানিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম হোসেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জানা যায়, গাজীপুর-২ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পাওয়া মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম মনজুরুল করিম মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আসনটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র কিনেছেন শ্রমিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষে মনোনয়পত্র তুলেছেন মাওলানা এম এ হানিফ সরকার।
গাজীপুর-৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বহিষ্কৃত নেতা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ইজাদুর রহমান (মিলন) স্বতন্ত্র। গাজীপুর- ৪ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন আবুল হাসেম ও মেজর (অব.) সফিউল্লাহ মিঠু।