সীতাকুণ্ড উপকূলে ভেসে এল এক ব্যক্তির লাশ

প্রতিনিধিসীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার ভাটিয়ারী ইউনিয়নের কদমরসুল এলাকায় সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। গতকাল রোববার রাত সাড়ে আটটার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

কুমিরা নৌ পুলিশের পরিদর্শক ওয়ালি উদ্দিন প্রথম আলোকে, স্থানীয় বাসিন্দারা লাশটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে জানায়। ওই ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪০ বছর। অর্ধগলিত লাশটি দেখে ধারণা করা হচ্ছে ১০ থেকে ১২ দিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পরিচয় শনাক্তে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে। লাশটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের সাগর উপকূলের কেওড়াবন থেকেও অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছিল নৌ পুলিশ। এখন পর্যন্ত ওই ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত হয়নি। তাঁর লাশটি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে।

