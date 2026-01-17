সিলেট ওসমানী হাসপাতালে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ওপর হামলা, প্রতিবাদে কর্মবিরতি

সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দায়িত্বরত এক নারী শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিজেদের নিরাপত্তা ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা।
হামলায় হাসপাতালে দায়িত্বরত তিনজন ওয়ার্ডবয় আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় নারীসহ তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার দিকে হাসপাতালের চতুর্থ তলার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ১২টার দিকে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসায় অবহেলার অভিযোগ আনেন রোগীর স্বজনেরা। এ নিয়ে প্রথমে ওয়ার্ডের নার্সদের সঙ্গে রোগীর স্বজনদের বাগ্বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে রোগীর স্বজনেরা একত্র হয়ে ওয়ার্ডের ভেতরে ভাঙচুর শুরু করেন এবং শিক্ষানবিশ চিকিৎসকসহ অন্যদের ওপর হামলা চালান। এ সময় এক নারী শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে হেনস্তা করা হয়। পাশাপাশি ওয়ার্ডে চিকিৎসা সহায়তার দায়িত্বে থাকা কয়েকজনকে মারধর করা হয়। এতে হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে হাসপাতালে দায়িত্বরত শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা এগিয়ে গিয়ে হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত এক নারীসহ তিনজনকে আটক করেন। পরে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও খবর পেয়ে হাসপাতালে যান। এ সময় হাসপাতাল এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশ গভীর রাতে তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
এদিকে হামলার ঘটনায় নিজেদের নিরাপত্তা ও ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে রাতেই কর্মবিরতির ঘোষণা দেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা।
সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, হামলার ঘটনায় গতকাল রাত থেকে শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা ঘোষণা দিয়ে কর্মবিরতি পালন করছেন। হামলার ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মামলা করবে।