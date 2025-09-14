সুনামগঞ্জে দুর্ঘটনায় জেলা প্রশাসনের দুই কর্মীর মৃত্যু, চালকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দুই কর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় প্রাইভেটকার চালকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন তাঁদের সহকর্মীরা। আজ রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে নিরাপদ সড়ক ও গাড়িচালকের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন তাঁরা।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চালকের অবহেলায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।
গতকাল শনিবার সকালে শান্তিগঞ্জ উপজেলার জয়কলস এলাকায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের জারিকারক জহিরুল ইসলাম (৩৮) ও সবদর আলী (৩৭)। তাঁরা মোটরসাইকেলে করে সরকারি কাজে জগন্নাথপুর যাচ্ছিলেন। সহকর্মীরা জানান, তাঁদের মোটরসাইকেল সড়কের বাঁ পাশে থাকলেও বিপরীত দিক থেকে আসা প্রাইভেট কারটি উল্টোদিক দিয়ে গিয়ে ধাক্কা দেয়।
মানববন্ধনে সহকর্মীরা বলেন, একটি দুর্ঘটনায় দুটি পরিবার নিঃস্ব হয়ে গেল। সবদর আলীর মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান এখন অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। একই অবস্থা জহিরুল ইসলামের পরিবারেরও। বক্তব্য দিতে গিয়ে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়েন।
মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা নুরুল আমীন, উপসহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।