আগুনে পুড়ে দুজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাঙ্গুনিয়া থানা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। আজ সকালে
ঘরের ভেতর আগুনে পুড়ে দাদি-নাতনির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় একটি ঘরের ভেতরে আগুনে পুড়ে দাদি-নাতনির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকালে রাঙ্গুনিয়ার পোমরা ইউনিয়নের সৌদিয়া গেট এলাকার কাদেরিয়া পাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন জান্নাত আরা (৫) ও তার দাদি রুবি আক্তার (৫৫)। আগুনে আটটি ঘর পুড়ে গেছে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক (জোন-৩) আবদুল মান্নান দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আগুন লাগার পর হুড়োহুড়ি করে সবাই বের হলেও পাঁচ বছরের শিশু জান্নাত আরা ও তার দাদি রুবি আক্তার বের হতে পারেননি। ঘরের ভেতরে পুড়েই তাদের মৃত্যু হয়েছে। শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে জানান তিনি।

ফায়ার সার্ভিস জানায়, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর  ৯৯৯-এর মাধ্যমে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর ঘটনাস্থলে যায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এর আগেই ৮টি ঘর পুড়ে যায় এবং আগুনে পুড়ে দুজনের মৃত্যু হয়।

পুড়ে যাওয়া ঘরের মধ্যে একটি আধপাকা এবং বাকিগুলো কাঁচা বসতঘর। এসব ঘর সাতজন মালিকের। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা হলেন—মো. ফারুক, মো. কায়েস আহমদ, মনসুর আহমেদ, জয়নাল আবেদিন, মো. এস্কেন্দার, সনজিত ও শিরিন আক্তার।

রাঙ্গুনিয়া মডেল থানার ওসি আরমান হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে পুড়ে দুজন মারা গেছেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

