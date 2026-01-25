মেহেরপুরে কারাগারে বন্দী আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু  

মেহেরপুর জেলা কারাগারে বন্দী গোলাম মোস্তফা (৫৫) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১১টায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।
গোলাম মোস্তফা সদর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মহাজনপুর ইউনিয়ন শাখার সাবেক সভাপতি ও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।
কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৫ ডিসেম্বর রাতে সদর পুলিশের একটি অভিযানে গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১৩ সালে ‘কথিত বন্দুকযুদ্ধে’ জামায়াত নেতা তারিক মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ নিহত হওয়ার ঘটনায় হওয়া হত্যা মামলা ও সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর তারিক সাইফুল্লাহর পরিবারের পক্ষ থেকে এই হত্যা মামলা হয়।
কারা কর্তৃপক্ষ বলছে, গতকাল শনিবার কারাগারে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েন গোলাম মোস্তফা। তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেলার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ প্রথম আলোকে বলেন, বিস্ফোরক ও হত্যা মামলায় গোলাম মোস্তফা কারাগারে বন্দী ছিলেন। গতকাল শনিবার সকালে হঠাৎ তিনি অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত তাঁকে প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।