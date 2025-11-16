মুন্সিগঞ্জে এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর ও লৌহজং উপজেলায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুই পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে দুর্ঘটনা দুটি ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ ও শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত সোয়া আটটার দিকে একটি অ্যাম্বুলেন্স ঢাকা থেকে মাওয়া হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোর দিকে যাচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সটি রাত সোয়া আটটার সময় শ্রীনগর উপজেলার ওমপাড়া এলাকায় পৌঁছে এক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে শ্রীনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে গতকাল রাত সাড়ে সাতটার দিকে লৌহজং উপজেলার খানবাড়ি এলাকায় এক্সপ্রেসওয়ের পাশে এক পথচারী নারী হাঁটছিলেন। দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেন।
দুর্ঘটনায় নিহত দুজনের লাশ হাঁসাড়া হাইওয়ে থানায় আছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদুল হক। তিনি আজ রোববার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, নিহত দুজনের নাম-পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। অ্যাম্বুলেন্সটি আটক করা হয়েছে। মোটরসাইকেলটি আটক ও দুটি গাড়ির চালককে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।